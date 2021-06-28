قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التعاون بين مصر والعراق والأردن يشمل والتعاون الأمني والاستخباراتي بين الأجهزة وتبادل المعلومات، منوهًا إلى أن خطر الإرهاب متنامي بشكل كبير في المنطقة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأحد، أن التعاون الحثيث وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات الناجحة هام للغاية، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ونوه إلى أن الجماعات الإرهابية اتخذت شكلًا مختلفًا وجديدًا، متابعًا: «تتحرك بسهولة وبسرعة وتنطلق من مكان إلى آخر، وتعمل على تجنيد المقاتلين الأجانب من كل أنحاء العالم وجذب الشباب والمتطرفين بأسرهم».

وأشار متحدث الرئاسة إلى تداعيات الإرهاب على المجتمعات الأخرى كأوروبا، مشددًا على أهمية مواجهة هذا الخطر المتطور بالتعاون والتكاتف وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيده خلال القمة الثلاثية أمس على أهمية التعاون والبناء والتنمية ومد جسور الإخاء وتقويتها، وأن يكون التعاون بين الدول الثلاث إضافة ونموذجًا للتعاون العربي المشترك في إطار التنمية والبناء.

وذكر «راضي» أن الدول الثلاث ستتعاون في مشروعات خاصة بالصناعات الدوائية، معلنًا عن عقد لقاءات عبر الفيديو كونفرانس بين الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، مع نظرائها في العراق والأردن.

وتابع أن القمة ناقشت ما بعد الموجة الثالثة لكورونا وتأثيرها على العالم، خاصة أن الدول الثلاث مقبلة على مشروعات كبيرة، مضيفًا أن «الإرادة السياسية بين الدول الثلاث قوية لتفعيل التعاون بينهم».

وأوضح متحدث الرئاسة أن هناك متابعة وإعجابًا كبيرًا بما حدث في مصر من تنمية ومشروعات قومية كبرى، مستطردًا أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، عبَّر أكثر من مرة عن تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية بشكل كبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.