القوى العاملة: التفتيش على 376 منشأة وتحرير 31 محضر مخالفة قانون بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بعمل زيارات تفتيشية على 376 منشأة، تم خلالها تحرير 31 محضر مخالفة قانون العمل، وذلك من خلال مفتشى العمل على 294 منشأة بنظام الدوري النهاري، وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال سعفان، في تصريحات له، إن ذلك أسفر عن تحرير 14 محضراً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 82 منشأة، وتحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 143 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المديرية قامت بتعيين 761 شابا، منهم 44 شابا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 1880 شابا، فضلا عن عقد ندوتين لتوعية للعمال حضرها 45 عاملا.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضي، قامت المديرية باستخراج 702 شهادة قياس مستوى المهارة، و850 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 29 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وتم تحويل 9 منها للقضاء، و19 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 84 ألف جنيه لـ27 عاملا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم.