ماكرون يتفقد موقع إنشاء مصنع صيني لإنتاج البطاريات في فرنسا

تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقع "رينو" الصناعي بالقرب من "دواي" شمال شرقي فرنسا، والذي من المقرر أن يشهد إنشاء مصنع صيني ضخم لإنتاج البطاريات.



وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة وزراء رافقوا الرئيس "ماكرون" في جولته وهم وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" ووزير الصناعة "أنيس بانيير روناتشر" ووزير التجارة الخارجية "فرانك ريستر"، موضحة أن الرئيس الفرنسي سيضفي الطابع الرسمي على استثمار ملياري يورو من قبل المجموعة الصينية "إنفجين" والتي ستوفر 1000 فرصة عمل بحلول عام 2024 لإنتاج البطاريات في شمال فرنسا لتشغيل مجموعة من سيارات رينو الكهربائية.



وستقوم شركة "إيه إي إس سي" اليابانية المتخصصة في صناعة البطاريات التابعة لمجموعة التكنولوجيا الخضراء الصينية "إنفجين"، بتصنيع البطاريات بالقرب من مصنع "رينو" في "دواي" شمالي البلاد لعلامات تجارية أخرى.



وهذا المصنع الضخم المستقبلي هو الثاني الذي تم الإعلان عنه في فرنسا بعد مصنع "ستيلانتيس" للسيارات الكهربائية (مجموعة ناجمة عن دمج "بيجو-سيتروين" و"فيات كرايسلر"الإيطالية الأمريكية) و"توتال-إينيرجي" في "دوفران" شمالي البلاد.



وسيكون مصنع "إنفجين" حجر الزاوية في مجموعة "إليكتريك سيتي" التي ستطلقها "رينو" في الشمال.