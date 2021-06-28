مصدر أمني لبناني: اعتقال صحفييين ألماني وبريطاني قرب مطار بيروت

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د ب أ

قال مصدر أمني لبناني إنه تم اعتقال صحفيين ألماني وبريطاني اليوم الإثنين بالقرب من مطار بيروت الدولي، وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

ووصف القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لونجدن في تغريدة على موقع "تويتر" اعتقال الصحفيين الاثنين بالحادث "الخطير والمقلق".

وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك صحفي ألماني من بين الصحفيين الاثنين اللذين جرى اعتقالهما.

وأشارت المصادر إلى أن الصحفيين الاثنين تم تسليمهما إلى قوات الأمن اللبنانية.

وذكر الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يتنكرون في زي ميليشيا حزب الله.

وأفاد الموقع الإخباري بأن مراسلها كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن مراسلها أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

وقال متحدث باسم حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الصحفيين الاثنين لم يطلبا إذنًا من المكتب الإعلامي للحزب.

وعادة ما يُطلب من الصحفيين إبلاغ المكتب الإعلامي لحزب الله قبل تغطية الأخبار في المناطق التي يسيطر عليها ، وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.