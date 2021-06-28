الحبس سنتين مع الشغل للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة بالشرقية

قررت محكمة جنح مستانف ثان الزقازيق، إصدار حكمها بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثان الزقازيق الصادر ضد القضية الشهيرة بدكتور الميكروباص المتحرش، وذلك بالتعديل وبجميع الآراء من سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

وكانت محكمة جُنح الزقازيق بالشرقية، قضت في جلستها يوم 25 فبراير الماضي، بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، وحضور وكيل النيابة خالد خضير، وأمانة سر أشرف عبدالمنعم وأحمد عادل، وذلك بعد الإطلاع على المواد 278 و306 مكرر فقرة أ من قانون العقوبات، وعملًا بنص المادتين 23 و55 من قانون العقوبات.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة رأت أن ما لاقاه المتهم من إجراءات القبض عليه وضبطه وحبسه احتياطيًا كانت كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك، وفقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة، وباستحضار غاية المُشرع من إنزال العقوبة على الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء، بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى هـ.ا، 19 سنة، تتهم فيه ع.م، طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة مالية، والذي استأنفت عليه النيابة العامة وجرى قبول الاستئناف، قبل إحالته إلى محكمة الجنح، والتي أصدرت حكمها المتقدم.