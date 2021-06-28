الأردن يؤكد استمرار العمل من أجل تحقيق نصر مستدام على الإرهاب

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، استمرار بلاده في العمل مع الشركاء بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق النصر المستدام على الإرهاب أينما كان.

وقال الصفدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والذي عقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما بدعوة مشتركة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، حقق نجاحات كبيرة في الحرب على الإرهاب شملت إنهاء السيطرة المكانية لداعش في سورية والعراق.

وأضاف: "لكن كما يؤكد (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني، داعش هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطراً أمنياً وفكرياً"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الاستخباري من أجل مواجهة التحدي الأمني الذي يمثله الإرهاب.

وأكد الصفدي، في مداخلته، على أهمية الاجتماع الوزاري في إرسال رسالة تؤكد استمرار عمل التحالف الدولي المشترك من أجل القضاء على داعش وكل العصابات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب حرب "نخوضها دفاعاً عن شعوبنا ومصالحنا وقيمنا"، مشددا على "ضرورة خنق قدرة التنظيم على بث ظلاميته وثقافة الكراهية التي يروج".

وأكد الصفدي على ضرورة إنهاء الصراعات وبيئات اليأس التي يتغذى عليها الإرهاب، مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار إلى حين ذلك، وبما في ذلك في الجنوب السوري حيث يحاول الإرهاب إعادة بناء قدراته.

كما شدد الصفدي على ضرورة ترسيخ النصر الذي حققه العراق على الإرهاب بتضحيات كبيرة، وعلى ضرورة دعم الحكومة العراقية وجهودها في تثبيت الاستقرار وزيادة البناء.

وشارك في المؤتمر وزراء خارجية نحو 45 دولة من الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام حلف شمال الأطلسي والممثل الأعلى للسياسية الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي وأمين عام الإنتربول.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي، وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسورية، ودعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى الخطر المتزايد الذي تمثله الجماعات الموالية للتنظيم وخاصة فى منطقة الساحل بأفريقيا، وشرق القارة.