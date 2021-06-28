مجلس الوزراء الفلسطيني يخصص 16 مليون دولار لمشروعات صحية والمخيمات

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، تخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشروعات صحية وللمخيمات.



واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، توصيات اللجنة الوزارية الاجتماعية الدائمة بتخصيص الاحتياجات المالية لعدد من الجمعيات العاملة في التنمية الاجتماعية، والتعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية وفق معايير تنسجم مع بيئة الأعمال الفلسطينية وبناءً على دراسات محلية وإقليمية.



كما اعتمد توصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتدريب المهني، وبدء عمل الهيئة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.



وصادق على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مجالات، منها التعليم والمياه والزراعة والرياضة، وعلى خطة التدقيق والرقابة على عدد من المواصفات الإلزامية والمكلفة بها وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وعلى أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.



وحول الحالة الوبائية في فلسطين، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا تعرف بـ“المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، حيث سُجلت في فلسطين إصابتان منها، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والإغلاقات مرة أخرى.