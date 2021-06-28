قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ما يتم عمله علي الطريق الدائري اليوم كان يجب أن يحدث منذ 10 سنوات في ظل وجود 213 ألف سيارة تتحرك علي الدائري يوميا.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من تحويل الدائري إلي 7 حارات في 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن توسعة الدائري عند كوبري المنيب إلي 8 حارات تنتهي 30 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري وسيتم تدشين منظومة النقل الذكي لأول مرة في مصر علي الطريق الدائري.

وأكد الوزير، أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص علي الطريق الدائري عند وجود الأتوبيس الذكي وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

وعن التعويضات، وذكر أن قيمة تعويض الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه في المنازل التي يتم إزالتها لتوسعه الطريق الدائري وأن المعتدين علي أملاك الدولة في حرم الدائري سيتم تعويضهم عن المباني فقط.



