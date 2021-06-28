ميركل: لا ينبغي الخجل في عالم السياسة

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صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها استمدت قوتها بالدرجة الأولى من خلال تعاملها مع العديد من الأشخاص أثناء الفترة الطويلة التي عملت فيها كمستشارة.

جاء ذلك خلال مناقشة عُقِدَتْ اليوم الاثنين على الإنترنت مع طلبة جامعيين، وذلك في رد من ميركل على سؤال من مشتركة عن الشيء الذي منحها القوة على مدار السنوات الـ16 للقيام بواجبها كمستشارة.

وأوضحت ميركل أنها دائما ما كانت تسعد بالتعرف على أشخاص جدد لديهم الحماس والرغبة في تغيير شيء ما " وهكذا فلا ينبغي للمرء أن يكون خجولا من التعامل مع الأشخاص في عالم السياسة بل عليه ببساطة أن يؤمن أن هناك دائما حلولا وأنه دائما هناك أشخاصا سيشاركون في هذا".

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن على السياسيين أن يخلقوا المجال لكي يتمكن كل واحد من أن يعيش حياته بأفضل شكل ممكن وأن يحقق مثله العليا " وبالطبع لم ينجح هذا بالشكل المثالي الذي أتمناه، لكن عندما يتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المساهمة وتبادل الأفكار وامتلاك آراء مختلفة(...) فإن هذا كان يسعدني دائما وكان هذا يمنحني القوة".

يذكر أن ميركل لا تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في آواخر ايلول/سبتمبر المقبل، وكانت أعلنت اعتزامها عدم تولي أي مناصب أخرى.

وتتولى ميركل/66 عاما/ منصب مستشارة ألمانيا منذ عام 2005، ولم يتول هذا المنصب لمثل هذه المدة (16 عاما/ سوى المستشار الراحل هيلموت كول (1982-1998).