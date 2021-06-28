23 لاعبا في قائمة مصر المقاصة لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لنادي مصر المقاصة، عن قائمة فريقه لمباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الإثنين ضمن إطار منافسات الجولة 27 من المسابقة على استاد الجيش بالسويس.

وضمت قائمة المقاصة لتلك المباراة ٢٣ لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير.

خط الدفاع: أحمد مودي، أسامة العزب، عصام صبحي، عاصم سعيد، أحمد صبيحة، فارس طارق، أحمد متعب، محمد دسوقي.

خط الوسط: عماد فتحي، صلاح عاشور، مصطفى شبيطة، محمد مخلوف، أحمد عادل ميسي، هشام محمد، عبد الله مجدي، أحمد أمين أوفا، سعيد الونش.

خط الهجوم: باسم مرسي - شميلس بيكلي - باولن فوافي.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يتصدر الزمالك المسابقة بـ58 نقطة.