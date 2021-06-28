قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم البدء في زيادة عدد ورش القطارات في السكك الحديدية لزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة، ذاكرًا أن الدولة اعتمدت 300 مليار جنيه لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد والصيانة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» خاص مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن سيتم ربط الحوافز على كامل حصيلة شباك التذاكر وصرفها للعاملين في تلك المنظومة وسيتم تطبيق نظام حوافز صارم ومنضبط للعاملين ويحقق دخل إضافي أكبر، مؤكدا أن الرئيس السيسي صدق على تعيين 550 مهندسا وفنيا في السكة الحديد.

وذكر أن المركز الطبي للسكك الحديدية يقدم خدمات صحية متميزة للعاملين وأسرهم، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتعيين 3 آلاف موظف في السكك الحديدية أثناء حكم مرسي ولم تستفد منهم ولا يقدمون أي إنتاج ويحصلون على رواتب فقط.

وتابع: «لدينا كليات تكنولوجية ومعهد وردان لتخريج قائد قطار بكفاءة عالية وأول دفعة سيتم تخريجها من المعهد في شهر سبتمبر العام الحالي بعدد 100 قائد قطار ومراقبي أبراج وسيتم تنفيذ برنامج نقل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتخريج قائد قطار ومراقبي أبراج».

واختتم الوزير، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد.

