 «إتش إس بي سي» يتعهد بـ5 مليارات دولار لشركات إماراتية تسعى للتوسع عالميا - بوابة الشروق
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«إتش إس بي سي» يتعهد بـ5 مليارات دولار لشركات إماراتية تسعى للتوسع عالميا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:17 ص

تعهد بنك "إتش إس بي سي هولدنجز" العالمي بتقديم 5 مليارات دولار قروضا، لشركات تتخذ من الإمارات مقرا لها، وتحتاج إلى رأسمال للتوسع عالميا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المدير التنفيذي لفرع البنك في الإمارات "إتش إس بي سي-الإمارات" عبدالفتاح شرف في بيان أن "التزامنا بتقديم 5 مليارات دولار، بين الآن و2023، سيدعم خطط شركات يتعين عليها الدخول في أسواق تجارية جديدة، وإعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها من أجل الابتكار".

وقال البنك إن حوافز، بما في ذلك خصومات إقراض خضراء، وشهادات، والاستفادة من برامج نمو مستهدفة، ومزايا متعلقة بالتجارة مثل تسهيلات وتقييمات تجارة خضراء، سيتم تقديمها للشركات التي تلبي المعايير المطلوبة.

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