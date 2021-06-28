 وزير النقل: تنفيذ 18 كوبري لربط قرى شرق الرياح وغربه - بوابة الشروق
الإثنين 28 يونيو 2021 1:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

وزير النقل: تنفيذ 18 كوبري لربط قرى شرق الرياح وغربه

هديل هلال
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 12:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 12:40 ص

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة ستنفذ 18 كوبري لربط قرى شرق الرياح وغربه، مشيرًا إلى أن تلك المناطق كانت تعمل بمعديات بدائية معظمها غير آلية.

وأضاف الوزير، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة عرضت على الرئيس تنفيذ 18 كوبري لربط شرق الرياح بغربه، معلنًا البدء في 15 كوبري.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف 2 مليار جنيه على الكباري المنشأة بشرق الرياح وغربه، متابعًا: «لا أحد يتأخر عن العمل الذي يفيد الأهالي لا الحكومة أو الرئيس أو غيرهم».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك