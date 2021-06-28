 دورانت يتصدر قائمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
الإثنين 28 يونيو 2021 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

دورانت يتصدر قائمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 7:14 م

تصدر كيفين دورانت الفائز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، قائمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو.

ويبحث لاعبو المنتخب الأمريكي وهم مزيج من الشباب والمخضرمين، عن رابع ميدالية ذهبية على التوالي في الأولمبياد.

وإلى جانب دورانت ضمت قائمة أمريكا أيضا درايموند جرين وكيفين لوف لكن دون وجود ستيفين كارس وليبرون جيمس وجيمس هاردن.

ويلعب الفريق الأمريكي ضمن المجموعة الأولى في الأولمبياد بجوار فرنسا وإيران ومنتخب أخر سيتحدد هويته من خلال التصفيات التي تقام في كندا.

وضمت قائمة: داميان ليلارد و جرو هوليداي وبرادلي بيل وديفن بوكر وزاك لافين وكريس ميدلتون وجيرامي جرانت وجايسون تايتوم وكيفن دورانت ودرايموند جرين وكيفن لوف وبام اديبايو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك