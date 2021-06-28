دورانت يتصدر قائمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو

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تصدر كيفين دورانت الفائز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، قائمة المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو.

ويبحث لاعبو المنتخب الأمريكي وهم مزيج من الشباب والمخضرمين، عن رابع ميدالية ذهبية على التوالي في الأولمبياد.

وإلى جانب دورانت ضمت قائمة أمريكا أيضا درايموند جرين وكيفين لوف لكن دون وجود ستيفين كارس وليبرون جيمس وجيمس هاردن.

ويلعب الفريق الأمريكي ضمن المجموعة الأولى في الأولمبياد بجوار فرنسا وإيران ومنتخب أخر سيتحدد هويته من خلال التصفيات التي تقام في كندا.

وضمت قائمة: داميان ليلارد و جرو هوليداي وبرادلي بيل وديفن بوكر وزاك لافين وكريس ميدلتون وجيرامي جرانت وجايسون تايتوم وكيفن دورانت ودرايموند جرين وكيفن لوف وبام اديبايو.