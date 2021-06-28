وزير الخارجية الأردني: تنظيم داعش ما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن التحالف الدولي للقضاء على داعش حقق نجاحات كبيرة في الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى أن داعش هُزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرًا أمنيًا وفكريًا.

وأكد الضفدي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش المنعقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أهمية الاجتماع في إرسال رسالة تؤكد استمرار عمل التحالف من أجل القضاء على داعش وكل العصابات الإرهابية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الاستخباري من أجل مواجهة التحدي الأمني الذي يمثله الإرهاب، مضيفا أن "المعركة لتعرية ظلامية داعش الذي لا علاقة له بأي دين، وبالتأكيد لا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام واحترام الآخر، هي معركتنا نحن في العالم الإسلامي، حيث إن الحرب على الإرهاب حرب نخوضها دفاعا عن شعوبنا ومصالحنا وقيمنا".

ودعا إلى ضرورة خنق قدرة التنظيم على بث ظلاميته وثقافة الكراهية التي يروج لها، مؤكدًا ضرورة إنهاء الصراعات التي يعتاش عليها الإرهاب، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار بما في ذلك الجنوب السوري حيث يحاول الإرهاب إعادة بناء قدراته.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ النصر الذي حققه العراق على الإرهاب بتضحيات كبيرة، إلى جانب دعم الحكومة العراقية وجهودها في تثبيت الاستقرار وزيادة البناء.

وقال في ختام كلمته، إن الأردن سيستمر في العمل مع الشركاء في التحالف وبذل كل جهد ممكن، وبما في ذلك عبر مسار العقبة الذي يتبنى نهجا شموليا في مواجهة الإرهاب من أجل تحقيق النصر المستدام على الإرهاب.