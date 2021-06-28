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وزير النقل: شركة فرنسية تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق أكتوبر المقبل

مترو الخط الثالث
مترو الخط الثالث
أمل محمود
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 3:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 3:03 ص

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سيطرة الهيئة القومية للأنفاق على الخط الثالث لمحور المترو ضعيفة، لهذا تم التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية في الإدارة بالعالم والتي تبدأ عملها أكتوبر المقبل، شرط أن 90% من العاملين بالخط سيكونون من العمالة المصرية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، أن نفس الشركة ستدير القطار الخفيف، ذاكرًا أنه لا يمانع بمشاركة الإدارة مع شركات خاصة أو أجنبية لإدارة قطار البضائع.
وأكد انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف، لكن هيئة السكة الحديد تخسر لهذا لا بد أن يتم استقدام شركات قادرة على الإدارة بصورة أفضل.

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