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سياسي ألماني ينتقد الدعوة إلى أنهاء مهمة الجيش في مالي

د ب ا
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:56 ص

انتقد سياسي في الحزب الديمقراطي الحر المعارض في المانيا دعوات بإنهاء مهمة القوات الألمانية في مالي كرد فعل على الهجوم الانتحاري الذي استهدف الجنود المشاركين في مهمة للأمم المتحدة.

 

وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، ألكسندر مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الإرهابيين سيكونون عندئذ قد حققوا هدفهم وشعروا بالتشجيع التام لمواصلة هذا النوع من الهجمات في جميع أنحاء العالم.

 

وذكر مولر، أنه يتعين عدم استغلال مثل هذا الهجوم الدموي في فرض مطالب سياسية نابعة من الشعور بالذعر.

 

وقال: "نحن جميعا مطالبون بالنظر بعناية في جميع مهام الجيش الألماني لتكوين صورة عن الواقع في الموقع، ومن ثم تحكيم الضمير".

 

وأكد مولر، أنه من المهم لذلك إجراء تقييم وتحليل دقيقين لمهمة أفغانستان المنتهية، مضيفا أن ما يجب توضيحه هو ما يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار في الموقع وما هو غير مُجدٍ.

 

وقال: "علينا أن نتعلم من مهمة أفغانستان على نحو أفضل بكثير... لطالما كان الذعر والتعجل أساسين سيئين لاتخاذ قرارات مهمة".

 

وأصيب 12 جنديا ألمانيا وجنديا من بلجيكا في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مالي.

 

ونقل سلاح الجو الألماني مطلع هذا الأسبوع جميع المصابين الألمان إلى موطنهم لتلقي العلاج.

 

وأصيب ثلاثة جنود بجروح خطيرة.

 


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