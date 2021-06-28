رئيس وزراء اليابان: الإصابات الجديدة تشهد انخفاضا تنازليا على مستوى البلاد باستثناء طوكيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي إن عدد الإصابات الجديدة يشهد انخفاضًا تنازليًا على مستوى البلاد باستثناء العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها التي شهدت زيادة تدريجية.

وتفقد يوشيهيدي، اليوم الاثنين، إجراءات الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مطار "هانيدا" الدولي بالعاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" الناطقة بالإنجليزية أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للمسئولين بفرض ضوابط دقيقة على الحدود في الفترة التي تسبق أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين.

وخلال زيارته، تفقد يوشيهيدي الموقع الذي يتم فيه تطعيم موظفي خطوط "أول نيبون" الجوية ضد فيروس كورونا المستجد، كما قام بتجربة نظام تسجيل الوصول "دون لمس" الذي تستخدمه الخطوط الجوية اليابانية للوقاية من العدوى.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحساس بالمسئولية بشأن اتباعها .. كما تعهد بتقديم استجابة سريعة ومرنة إذا لزم الأمر من خلال متابعة الوضع عن كثب.