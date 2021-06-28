الأوقاف تؤكد أهمية دور العقل في فهم النص وتطبيقاته وإنزال الحكم الشرعي

أكد الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، دور العقل في فهم النص فلا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح للنص وفي تطبيقاته وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي، كما أنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر حتى يواكب النص جميع جزئيات الحياة.

جاء ذلك في محاضرته بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات اليوم الأحد ضمن فعاليات دورة التجديد وقضايا الساعة والسوشيال ميديا لمديري الدعوة ومديري المتابعة بجميع المحافظات والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح ربيع أن التوكل على الله عز وجل أساس تنفيذ ونجاح كل أعمالنا المعتادة في الحياة، والأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله ولا ينافيه، لأن من اكتفى بالتوكل دون الأخذ بالأسباب المشروعة والميسرة والمناسبة مخالف لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ويسمى ذلك عجزاً وتواكلاً وليس توكلاً شرعيًا.

وأضاف ربيع أن سيدنا لقمان كذلك أوصى ولده بقوله: "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ" يعني: امش مقتصدًا مشيًا ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلاً وسطًا بين بين، فالقصد الاعتدال وعدم الخيلاء . مؤكدًا أن ذلك لا يقف عند حدود الماشي على قدميه، إنما يعني القصد وعدم الاختيال مطلقًا سواء أكان الإنسان ماشيًا على قدميه أو مستقلًا دراجته أو راكبًا سيارته، بل إن الاختيال بالسيارة أشد جرمًا من الاختيال بالمشي على القدمين، لما فيه من كسر نفوس الفقراء وأسوء ما في ذلك أن يصل الاستعلاء بالنفس إلى تجاوز القوانين المنظمة للمرور والسير، مع الالتزام بقواعد المرور العامة هو الحفاظ على حياتك وحياة الآخرين.

وتابع، إن الله تعالى أمر الإنسان بالتواضع وألا يمش في الأرض مختالًا مستكبرًا قال تعالى ( إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ ) يقول: إنك لن تقطع الأرض باختيالك، ويقول: (وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا ) بفخرك وكبرك، وإنما هذا نهي من الله عباده عن الكبر والفخر والخُيَلاء، وتقدم منه إليهم فيه معرِّفهم بذلك أنهم لا ينالون بكبرهم وفخارهم شيئا يقصر عنه غيرهم.