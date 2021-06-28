 أبوظبي: حصر دخول أماكن عامة على الملقحين اعتبارا من 20 أغسطس - بوابة الشروق
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أبوظبي: حصر دخول أماكن عامة على الملقحين اعتبارا من 20 أغسطس

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:06 م

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات  بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حصر دخول عدد من الأماكن العامة على الملقحين وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد وباء فيروس كورونا.

ويشمل القرار، الذي تم الإعلان عنه مساء اليوم الاثنين، مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات).

ويبدأ العمل بالقرار من يوم 20 أغسطس المقبل، ولا ينطبق القرار على غير الملقحين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.

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