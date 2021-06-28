وزير النقل: ميناء العين السخنة سيكون الأهم على البحر الأحمر

الوزير: القطار الإقليمي يبدأ من أكتوبر حتى أسوان بسرعة 150 كيلومتر/ساعة



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء العين السخنة سيكون الأهم على البحر الأحمر، مشيرًا إلى زيادة طول الرصيف الخاص به إلى 12 كيلومترًا بعدما كان 3 كيلومتر فقط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سيتم إنشاء قطار سريع بسرعة 23 كيلومتر/ساعة، وآخر إقليمي بسرعة 150 كيلومتر/ ساعة، يبدأ من أكتوبر حتى أسوان.

وذكر أن الققطار الإقليمي سيكون للمراكز أما السريع للمحافظات، مستنكرًا حديث البعض حول أن القطار السريع مخصص للأغنياء فقط.

وأوضح أن المشروعات التي ينفذها الأغنياء هي التي تتيح فرص العمل للفقراء، مضيفًا أن القطار سيربط بين طريق الصعيد الغربي بالصعيد الشرقي بطريق الجيش.

وأكد أنه بدأ العمل في القطار الإقليمي والانتهاء من المخططات الخاصة به، موضحًا أنه تفقد الأعمال السبت الماضي لتدقيق المسار من الإسكندرية حتى العلمين.