راضي: لدينا فائض كبير من الكهرباء.. يعادل ضعف المستخدم في مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق تعد الأولى لرئيس مصري منذ 30 عامًا، واصفًا إياها بأنها زيارة تاريخية من الطراز الأول.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأحد، أن الرئيس السيسي تم استقباله بحفاوة كبيرة وتقدير، موضحًا أن اليوم كان مزدحمًا للغاية باللقاءات والمباحثات سواء على مستوى القمة الثلاثية لمصر والأردن والعراق أو الاجتماع الرباعي الأخير.

وأشار إلى أن مسيرة التعاون بين الدول الثلاث بدأت عام 2019 بقمة القاهرة، ثم تلتها قمة أخرى في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، ثم قمة بالأردن، ثم العراق، لافتًا إلى أن القمم تمخض عنها جلسات عمل وزيارات متبادلة على أعلى مستوى ما بين الدول الثلاث، على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي ركز بشكل كبير أمس على وجود مشروعات ملموسة بين الدول الثلاث وبلورتها لصالح الشعوب والأجيال الحالية والمقبلة، قائلًا إن القمة شهدت تحديد 4 مجالات لتنفيذ العمل فيها بشكل حثيث حتى ترى النور وتحقق عوائد للدول الثلاث.

وذكر أن المجال الأول متعلق بقطاع الطاقة في البترول أو الربط الكهربائي، متابعًا: «لدينا فائض كبير من الكهرباء ويعادل ضعف المستخدم في مصر، والربط الكهربائي مع الدول الجوار يحقق فوائد عدة على مدار العام».

وأوضح «راضي» أن الدول الثلاث من المقرر أن تنفذ مشروعًا آخر خاصًا بمد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن ثم إلى العقبة ثم مصر، إضافة إلى مشروع للبتروكيماويات.

وتابع أن الرئيس اقترح خلال اجتماع القمة الثلاثية المغلق وجود نقاط اتصال على مستوى عالٍ في الدول الثلاث؛ لتذليل أي عقبات والتنسيق على أعلى مستوى لإحداث التدخلات المطلوبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.