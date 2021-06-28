 لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الساعين إلى توازن المصالح - بوابة الشروق
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لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الساعين إلى توازن المصالح

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:50 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا منفتحة على الحوار مع "أولئك الذين يسعون إلى توازن المصالح".

وقال لافروف، في مقال نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الاثنين، إن روسيا تطرح أجندة موحدة في الشؤون الدولية، وإنها منفتحة على حوار عادل مع أولئك الذين يسعون إلى توازن للمصالح.

وأضاف لافروف أنه بصرف النظر عن أي طموحات وتهديدات، تظل روسيا ملتزمة بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة، بينما هي على استعداد في الوقت نفسه لطرح أجندة موحدة في الشؤون الدولية مع مراعاة التنوع الثقافي والحضاري في العالم اليوم، مؤكدا أن "المواجهة ليست خيارنا".

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