عاتب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عمال ورشة كوم أبو راضي، على وقفتهم الاحتجاجية ومطالبتهم بإقالته بعدما اتفق معهم على مواعيد العمل وتخصيص ساعة راحة خلالها.

وقال خلال جولته لبرنامج «على مسؤوليتي»الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، «لما نقول تشتغلو 7 ساعات وتاخدوا راحة ساعة تبقى اشتغلت 6 ساعات ولو اشتغلت بعد 3 مساءً تاخد حافز إضافي واتفقنا كدا، تعملوا ليه وقفة؟.. بتسيبوا حد يلعب في دماغكوا ليه».

ورد أحد العمال أن عدد قليل ممن العمالة الجديدة هي التي فعلت ذلك لعدم فهمهم ويعتذرون عما بدر منهم، ليعقب الوزير: «عاوزين إيه أكتر من أن الوزير بتاعهم يقعد يفطر ويكلم معاهم».

وتابع الوزير: «تزعلوا لو اشتغلتوا ومخدتوش حقكوا، وأنا اتكلمت معاكم في قلب العربية وقولت لو المقاول بياخد 50 ألف جنيه للعمال هديهالكوا لو عملتوا عربية زيادة عن نصابكوا»، ليجيب العمال على سؤال الوزير «ماذا أفعل في العناصر التي تخرب؟»، «نرميه» فيرد الوزير: «أنتوا اللي قولتوا».