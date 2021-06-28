الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعين الياباني كازوهيكو كوجوتشي سكرتيرا عاما جديدا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم تعيين الياباني كازوهيكو كوجوتشي سكرتيرا عاما جديدا للبنك، ليبدأ مباشرة مهام منصبه الجديد اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

ويتولى كوجوتشي المنصب خلفا للسكرتير العام السابق للبنك إنزو كواتروسوتشي، والذي شغل منصب السكرتير العام للبنك خلال 12 عامًا مضت.

وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان اليوم الإثنين: "يسعدني الإعلان عن تعيين كازوهيكو كوجوتشي، الذي سيدعمني والبنك في تنفيذ مهمتنا وتحقيق تأثير حقيقي، كما أعبر عن امتناني العميق لـ (إنزو كواتروسوتشي) الذي قدم لي دعمه ومشورته منذ توليت قيادة البنك خلال فترة الإغلاق".

ويشغل كوجوتشي حاليًا منصب مدير علاقات المساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ولديه خبرة طويلة في العمل في المؤسسات الحكومية والدولية، حيث بدأ مسيرته المهنية في وزارة المالية اليابانية، إلى أن أصبح رئيسًا لكلية الضرائب التابعة لوكالة الضرائب الوطنية، كما مثل بلاده مديرا تنفيذيا في البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وعمل مسبقا في قسم المؤسسات المالية وإدارة الدولة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة طوكيو.