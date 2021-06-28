قال الموسيقار راجح داوود، إن الفن لن يتوقف، لأنه مثل الطوفان الذي قد يظهر أمامه بعض العوائق، معقبًا: «الفن لا يتوقف ودائمًا ما يتجدد.. فجأة تحدث صحوة في الفن بعد فترة من الركود».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن دار الأوبرا تحتوي على أوركسترا على مستوى محترف للغاية، وجميع أعضاء الأوركسترا مصريين، وهذا الأمر لم يكن يتحقق في الماضي.

ولفت إلى أن أعداد الخريجين من المعاهد الموسيقية زاد خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهؤلاء الخريجين يعملون في أنماط مختلفة في الموسيقى.

وأكد ان موقع التواصل الاجتماعي تساعد قطاعا كبيرا من الفنانين الذين لم يحصلوا على قدر كبير من التعليم في الظهور، وهذا الأمر ظهر في الغناء والموسيقى والكثير من الفنون الأخرى.

وأوضح أن الفنانين الموهوبين أو غير الموهبين استطاعوا الانتشار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سهلة، وهذا الأمر لم يكن متحقق في السابق، مشيرًا إلى أن انتشار الفن الرديء لم يحدث بسبب ضعف الفنانين، ولكن بسبب الجمهور أو المستهلك على حد تعبيره.

وذكر أن البعض يهاجم الشخص الذي يقدم فنًا رديء، وهذا غير صحيح، لأن مقدم الفن السيئ ليس السبب في انتشاره فنه، ولكن الجمهور، متابعًا: «انتشار الفن الرديء سببه التعليم والإعلام في مصر».

وأشار إلى اكتشاف موهبته في مجال الموسيقى من خلال المدرسة، معقبًا: «أنا اتربيت في مدرسة كان فيها مدرس موسيقى، ومدرس رسم، ومدرس في فنون الطهي».

وتابع: «"الجمهور عايز كده" غير حقيقية ويُراد بها باطل، وتهدف للتغطية على عجز التعليم والإعلام في مجال تربية وتنمية مشاعر المواطن البسيط».