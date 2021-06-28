 التعليم تنشر نموذج امتحان اللغة العربية التجريبي للثانوية العامة - بوابة الشروق
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التعليم تنشر نموذج امتحان اللغة العربية التجريبي للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:37 ص

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، نماذج الامتحانات التجريبية الثالثة لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، وذلك في خامس أيام الامتحانات التي يؤديها الطلاب منزليًا.  

وأتاحت الوزارة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، نماذج أسئلة وإجابة امتحان اللغة العربية، حيث تضمن 60 سؤال لأسئلة القراءة والنصوص والأدب والنحو والتعبير والقصة.

 ويمكن للطلاب الدخول لنماذج الأسئلة والامتحانات من هـنـا

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة.

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