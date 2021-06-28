قال الكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل، إن التاريخ المصري الكبير بكل ما فيه من انتصارات وهزائم هو بمثابة كنز للكاتب، ينهل منه ما يشاء للكتابة.

وأضاف أن رواية "قمر على سمرقند" كانت رحلة خارج مصر، قام بها على إثر نصيحة من الأديب نجيب محفوظ، حيث كان دائم النصح لشباب الكُتّاب بتوسيع رقعة الكتابة لتشمل مصر كلها وليس القاهرة وأحيائها فقط، بخاصة عندما وجد أن تلامذته والمحبين له يسيرون على الدرب نفسه حتى أنهم يكتبون نفس أسماء الأحياء التي يكتبها.

وأضاف: "عظمة نجيب محفوظ تكمن في أنه صنع من رقعة صغيرة كالقاهرة قاهرته الخاصة به، وخلق عبرها عالم موازي للقاهرة الحقيقية".

وتابع "عندما أتيحت لي زيارة بعض دول وسط آسيا أثناء عملي في مجلة العربي عقب انفصالها الحديث عن الاتحاد السوفيتي، دُهشت من العالم المخفي عنا، فهي دول مسلمة جاء منها معظم علماء العرب لكننا لا نعلم عنها الكثير، وفي الوقت ذاته وجدت أن شعوب هذه البلاد تستمع إلى الأغاني والبرامج العربية حتى وأن كانوا لا يعرفون لغتنا ولكنهم يشعرون بالانتماء لعالمنا الإسلامي.

وأضاف: "حينما قررت زيارة مدينة بخارى أو سمرقند، وجدت أن سائقي السيارت الأجرة مبالغين في الأسعار، حتى وجدت شيخ كبير يقترب مني ويقول: سأقودك إلى سمرقند بإذن الله"، ثم حمل حقيبتي ومضى ووجدتني منصاع وراءه، وبداخلي شعور بأنني أمام شخصية روائية، حتى أنني بدأت منذ لحظة جلوسي بجانبه أكتب كل ما يقول من معلومات حول المكان وبنياته، ورويدًا رويدًا أخذت أجمع شذرات الرواية التي لا أعلم إلى أين ستقودني، أخذني الشيخ إلى قرية في مدينة بخارى وقادني إلى مدرسة كبيرة محاطة بقدسية غريبة، وقال إن هنا قبر الإمام البخاري"، حيث قضينا ليلتنا الأولى، وسط الناس الذين يبتهلون ويدعون الله لقضاء حاجتهم، حينها اختمرت معالم الرواية في ذهني وعرفت أنني سأكتب عن ذلك الشيخ وهذا المكان، ومن هنا كانت رواية قمر على سمرقند.

وتحدث المنسي قنديل خلال اللقاء الذي نظمته مكتبة ديوان، الأحد، للحديث عن الرواية التاريخية بين الواقع والخيال، بمشاركة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، عن روايته "كتيبة سوداء" الصادرة عن دار الشروق، قائلاً إنها كانت مرتبطة كذلك بنصيحة الأديب نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن بعثة الجنود التي تدور حولها أحداث الرواية هي بعثة غامضة في التاريخ المصري لم يكتب عنها المورخين شيئًا باستثناء عمر طوسون باشا، الذي تحدث عنهم بالتفصيل أثناء تأريخه للجيش المصري، وأنه ذكرهم بالتفصيل من حيث الأسماء وكيفية سفرهم وعودتهم، ومن قتل منهم ومن بقى، ولولا كتابه هذا لكان النسيان طوى صفحتهم.

وتابع "قنديل": سافرت إلى المكسيك اتتبع آثر هذه البعثة، وزرت ثلاثة من المدن التي حاربوا فيها قبل مائة عام، ووجدت أن مواطني المكسيك يحتقرونهم ويرونهم مجموعة من المرتزقة الذين جاءوا إلى بلادهم لمعاونة الاحتلال الفرنسي وهزيمتهم، وأنه حصل على بعض الوثائق الإسبانية والفرنسية التي علم من خلالها أن هؤلاء الجنود كانوا خمسمائة شخص، وأن مهمتهم كانت حماية ميناء "فيراكروز"، وأن الاحتلال الفرنسي قرر الاستعانة بهم وقت انتشار الحمى الصفراء، لأن أصحاب البشرة السوداء أقل عرضه للحمي ومقاوتهم أكبر للمرض.

واستكمل: "هؤلاء الجنود كانوا من الأورطة السودانية التي ضمها محمد علي باشا إلى جيشه اعتقادًا منه بأنهم أقوى من المصريين، ولذا طلب القادة الفرنسيين من الولي سعيد باشا حينها أن يمدهم بهؤلاء الجنود لقمع الثورة في المكسيك، وأنهم كانوا جنود محترفين، قاموا بدور رائع وحموا ضهر الجيش الفرنسي لكنهم في النهاية كانوا يحاربون في الجانب الخاطئ.

وأشار إلى أنهم خرجوا من مصر عبيد ولكنهم عادوا إليها أحرار، مجموعة من الجنود المدربة على الحرب الحديثة وركوب الخيل والسباحة ويعرفون اللغة الفرنسية، وكان من الممكن أن يكونوا نواه لجيش يحمي مصر، لكن الخديوي سعيد خشى قوتهم ففرقهم حتى ماتوا جميعًا.

واختتم المنسي قنديل كلمته: "شعرت أثناء زيارتي للمكسيك بأرواح هؤلاء الجنود وكأنها تطالبني بالكتابة عنهم والانتصار لهم بعدما ظلمهم التاريخ وتم تجاهلهم طويلاً، ولهذا فأن رواية "كتيبة سوداء،" هي تخليدًا لذكرى هؤلاء الجنود الشجعان وإنصافًا لهم.