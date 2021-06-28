محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير 3 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تطوير 3 محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعى بحي الزهور، في شوارع (العبور - محمد حمزة - بلال بن رباح)، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة 11 محطة تموين سيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

ووجه محافظ بورسعيد، رئيس حي الزهور بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق العامة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير محطات تموين السيارات يأتي تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها بورسعيد فى مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة التطور بالمدينة.