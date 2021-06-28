شابات يقدن مسيرة احتجاجا على اختفاء والداهن منذ 12 عاما في باكستان

قاد بنات طبيب باكستاني مئات الناشطات في مسيرة اليوم الاثنين للمطالبة بعودة والداهن الذي يزعم أن وكالة الاستخبارات اختطفته قبل 12 عاما.

كان الطبيب دين محمد بالوش اختفى قي 28 ونيو عام 2009 من بلدته بإقليم بالوشستان جنوب غرب البلاد ، حيث لا يزال آلاف من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عداد المفقودين منذ سنين.

وشاركت زوجات وشقيقات وبنات الأشخاص البلوش المفقودين في المسيرة بمدينة كراتشي الواقعة جنوب البلاد ، وهو ما يسلط الضوء على خطورة المشكلة .

وإقليم بالوشستان ، الذي يتاخم كلا من أفغانستان وإيران ، كان مركزا للتمرد الخفيف من قبل القوميين الذين يسعون إلى نيل قدر أكبر من الحكم الذاتي على المستويين السياسي والاقتصادي.

واتهم أقارب المفقودين والجماعات الحقوقية المخابرات الحربية باختطاف وتعذيب وقتل آلاف النشطاء البلوش العزل من السلاح.

وهتفت الناشطات اللائي كن يحملن رايات ولافتات ، بشعارات تدين لا مبالاة الحكومة إزاء أزمة الأشخاص المفقودين .

كانت بنات الطبيب المختطف والناشطات وأقارب المفقودين قد قمن بمسيرة في عام 2014 قطعن خلالها 2500 كيلو متر من مدينة كويتا جنوب غرب البلاد إلى العاصمة إسلام آباد.