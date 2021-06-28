 وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط: معادنا 14 يوليو - بوابة الشروق
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وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط: معادنا 14 يوليو

أمل محمود
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 12:38 ص

تحاور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع مجموعة من الهندسين المسؤولين عن تطوير محور ديروط بأسيوط، متقدمًا لهم بالتوجيهات والنصائح.


واستمع خلال جولته خلال برنامج «على مسوؤليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، لتفاصيل مشروع تطوير محور ديروط، ليسأل المهندس المسؤول عن موعد الانتهاء فيحيبه بنهاية يوليو، ليعقب: «معادنا 14 يوليو مش هنسيبك».


ووجه بضرورة إعداد المحاور من قبل مهندسين مدنين، والتصميم النهائي يشرف عليه مهندس فنون جميلة، مشيرًا على ضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية من محور ديروط خلل عام واحد فقط.

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