 اختتام مناورات سعودية أمريكية لرفع جاهزية القوات البرية القتالية - بوابة الشروق
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اختتام مناورات سعودية أمريكية لرفع جاهزية القوات البرية القتالية

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:52 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:52 م

اختتمت مناورات تمرين "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية والتي هدفت الى رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي اختتمت بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة بعد أسبوعين من انطلاقها.

ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

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