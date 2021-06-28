مرسى مطروح: رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة خلال 6 أشهر

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة خلال 6 أشهر، بمعدات وسيارات جهاز النظافة التابعة لمجلس المدينة.

وقال جاب الله إنه يجرى يوميا رفع أكثر من 480 طن قمامة، مشيرا إلى رفع كفاءة الزراعات بالميادين والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي، وقص وتقليم وري أشجار ونخيل الزينة من خلال رجال التشجير بنطاق المدينة.

وأوضح التحفظ على خلاط خرسانة ومعدات وأدوات بناء لعقار مخالف يعمل بدون ترخيص في شارع العمدة فرج بالكيلو 3، أثناء صب الدور الاول علوي في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ضمن جهود المدينة لضبط المباني المخالفة.