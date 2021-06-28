قال المهندس حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن غرفة التحكم الآلى، تعمل على متابعة جميع القطارات بدءًا من محافظة بني سويف حتى أسيوط، وترصد جميع الإشارات، وتمنع وقوع أي حوادث قطارت بنسبة 100%.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أنه يتم التناوب على متابعة غرفة التحكم على مدار 24 ساعة، موضحًا أن منطقة التحويلة في الأنظمة الحديثة لا يوجد بها أية مشكلات لأنه يصدر منها إشعار حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالقطار، ويتم التعامل معها فورًا.

وذكر أن لوحة التحكم الآلى يوجد بها برج رئيسي يتحكم في 15 برجًا آخرين، يمكنهم رصد أي أخطاء قد تحدث، مشيرًا إلى أنّ كل برج يتحكم في إدارة منطقة معينة.

وأوضح أن حادث قطار حلوان كان خطأ فرديا، لأنه كان على السائق الإلتزام بالإشارة الواردة من غرفة التحكم، مضيفًا أنه سوف يتم إنشاء غرفة تحكم بالقاهرة، يكون عملها إظهار جميع الإشارات على شاشة كبيرة يمكن قراءتها.

وأشار إلى أن السكك الحديدية أجرت العديد من الاتفاقات لتطوير المنظومة بالكامل من الجيزة إلى أسوان، مضيفًا أن زمن الأخطاء قد انتهي، ولن يكون مسموحًا بتكرارها.

