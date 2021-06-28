يعتبر البطيخ من الفاكهة التي يتميز بها فصل الصيف، ويفضل العديد تناوله لترطيب الجسم والاستفادة منه صحيًا، لكن أحيانًا تقل فوائده دون أن يعلم الإنسان، ويكون ذلك نتيجة وضعه في مكان غير مناسب داخل المنزل.

قالت أنجيلا ليموند، أخصائية التغذية الأمريكية، إن البطيخ يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويحسن من التمثيل الغذائي ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ويحمي من الجفاف وينشط الدورة الدموية، بحسب موقع "لايف ساينس" الأمريكي الخاص بالعلوم والصحة.

وأشارت إلى أن البطيخ يعتبر من العناصر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين "أ، ب، ج" ومادة الليكوبين، وهذا يجعله مفيدًا لصحة الجلد ويزيد من قوة الجهاز المناعي ويحمي من بعض الأمراض، أبرزها السكري من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب والزهايمر.

وبحسب موقع "يونايتد نيوز" الصيني الذي يقدم نصائح صحية، فإن الإنسان يمكن أن يفقد جزءا كبيرا من فوائد البطيخ دون قصد، ويكون ذلك بسبب وضعه في حرارة غير مناسبة له داخل المنزل، حيث إنه يحتاج إلى حرارة مرتفعة؛ لذلك يجب تركه خارج الثلاجة قبل تقطيعه.

وكشفت دراسة أمريكية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، السبب وراء ضرورة احتياج البطيخ للحرارة المرتفعة، حيث اتضح من النتائج أن درجة الحرارة لها تأثير كبير على الليكوبين ومضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في البطيخ، وظهر هذا واضحًا عند تخزينه لمدة 14 يوميًا في درجات مختلفة، منها درجة مماثلة لبرودة الثلاجة، ليتضح أن فوائده تزيد بنسبة أعلى من الضعف عند وضعه في درجة حرارة الغرفة العادية، ويعود ذلك إلى أن هذه الحرارة تساعده على النضوج أكثر، حسبما ذكرت إذاعة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

كما أكدت النتائج، التي نشرت في مجلة "الكيمياء الزراعية والغذائية" الأمريكية، أن وضع البطيخ في حرارة غير مناسبة، مثل المتوفرة بالثلاجة، لا يقلل من فوائده فقط، بل يؤثر على صلاحيته أيضًا، حيث إنه لن يصمد أكثر من أسبوع في الثلاجة، في الوقت الذي يمكنه تحمل من 14 إلى 21 يومًا في حرارة الغرفة.