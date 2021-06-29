محتجون لبنانيون يقطعون المزيد من الطرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

قطع لبنانيون بعد ظهر اليوم الإثنين المزيد من الطرقات في مناطق مختلفة في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.



ودعا المحتجون المواطنين إلى النزول إلى الشارع للضغط من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات بدل وقوفهم بالطوابير عند مداخل محطات الوقود.



يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 17700 ليرة لبنانية.



وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.