حي غرب المنصورة ينفى نقل مقابر العيسوي: المعلومات المتداولة مغلوطة

أعلن حي غرب المنصورة في بيان له اليوم الإثنين، عدم نقل مقابر العيسوي بالمنصورة.



وقال الحي، إنه نظرًا لحالة الاختلاط واللغط التي أثيرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم تداولها مابين المواطنين بخصوص موضوع مقابر العيسوي، تهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين تحري الدقة.



فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي لرئاسة حي غرب المنصورة.



وقال الحي فى بيانه: "نحيط علم المواطنين بأنه لا صحة لما أثير عن نقل مقابر العيسوي، وبخصوص طبيعة عمل اللجنة رقم 175 لسنة 2021، والتى تم تشكيلها من رئاسة حي غرب المنصورة عندما وردت شكاوى من بعض المواطنين بخصوص مقابر العيسوي، لذا تم عرض الأمر على الشؤون القانونية بمحافظة الدقهلية".



وأضاف الحي: "بناء عليه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس حي غرب والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري، ومسؤول جهاز المقابر، بمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالانتفاع بالمقابر، وإعداد سجلات حديثة بتلك البيانات".



وتابع: "اللجنة مستمرة بالانعقاد لحين الانتهاء من عمل التحديث للبيانات، ونكرر على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي لرئاسة حي غرب المنصورة".