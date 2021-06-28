سنغافورة وبريطانيا تطلقان محادثات حول اتفاقية للتجارة الرقمية

أعلنت وزارتا التجارة في كل من سنغافورة وبريطانيا، اليوم الاثنين، بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية "للاقتصاد الرقمي".

ووصف وزير التجارة السنغافوري إس إيسواران، الاتفاقية المقترحة، بأنها "الأولى من نوعها بين دولة آسيوية وأخرى أوروبية"، مضيفا أنها ستستفيد من "زخم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وسنغافورة"، وهي ترتيب أوسع تم توقيعه في أواخر العام الماضي.

من جانبها، وصفت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس الاتفاقية الرقمية المقترحة بأنها "متطورة للغاية"، مضيفة أنها "ستعزز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي لتجارة الخدمات".

وأضاف إيسواران أن الاتفاقية من شأنها أن تمكّن الشركات من "استخدام سنغافورة والمملكة المتحدة كبوابات رقمية للوصول إلى فرص جديدة في آسيا وأوروبا".

وتسعى بريطانيا، منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة لتكون بديلة لتلك التي كانت طرفا فيها عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت تروس: "لقد أصبحنا أكثر مرونة، وأكثر ذكاء".

ويقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة سنغافورة بنحو 22 مليار دولار.



