الخارجية العراقية: نرفض أن نكون طرفا في أي صراع لتصفية الحسابات

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، رفضها التام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه، وبما يعد اعتداء وانتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا صريحا عن الأعراف والمواثيق الدولية.

وأدان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحافي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، الهجوم الجوي الذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن الحكومة ماضية بإجراءاتها التحقيقية بشأن هذا الهجوم.

وأكد الصحافي تمسك العراق بسيادته ووحدته، وبالارتكان لكل ما من شأنه تعزيز ذلك، عبر استدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية المرفوضة والمدانة.