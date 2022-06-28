المستشار الألماني: ارتفاع الأسعار والتضخم يؤدي إلى سوء الوضع الاقتصادي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن أزمة موسكو وكييف، سلطت الضوء على أهمية تخفيف الاعتماد على وارادت الطاقة الروسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتكثيف الاهتمام بهذا المجال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة تمثل خطرًا على الأمن والاستقرار في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع «G7»، تلمس تهديدات التضخم في العديد من الدول.

وذكر أن «العالم متخوف من تلك الأزمات»، مضيفًا: «خصصنا الوقت الكافي لمناقشة تلك الموضوعات، الدول الناشئة تواجه العديد من التحديات وساءت الأمور بها، ارتفاع الأسعار والتضخم يؤدي إلى زعزعة وسوء الوضع الاقتصادي».

وأوضح أن قمة مجموعة السبع تطرقت إلى عقد منتدى للطاقة والمناخ، متابعًا: «نعمل على منتدى المناخ بنهاية هذا العام ووضع القواعد الأساسية لتلك الأعمال، لدينا المزيد من الطموح لتحقيق الأهداف المناخية، بما يسهم في تلبية احتياجات تلك الأهداف».