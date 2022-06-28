محافظ كفر الشيخ: الجمهورية الجديدة تشهد إنجازات ومشروعات غير مسبوقة بتوجيهات الرئيس

شهد قصر ثقافة كفر الشيخ، الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي الأمن الوطني، واللواء أحمد الخشاب، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية كفر الشيخ، والعميد محمد علاء، بالأمن الوطني، والعميد أحمد مختار عماره، المستشار العسكري، والدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومقدم أيمن كمال رزق نائب المستشار العسكري، والسيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الدكتورة هدى الطنبارى عضو مجلس النواب، عز الدين جودة عضو مجلس الشيوخ، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لدور الثقافة لمنطقة وسط الدلتا، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة غادة أبو كيله شركة الكهرباء، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وافتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض معرض مشغولات معدنية باراميترية، للدكتورة إيمان ريحان، أستاذ أشغال المعادن المساعد بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات منها فلم وثائقي عن أحداث ثورة 30 يونيو والإنجازات التي شهدتها مصر خلال 8سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية، ومدن جديدة، وكافة الإنجازات في كل المجالات، تبعها عدد من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية.

كرم محافظ كفر الشيخ الدكتورة سهير مجدي، مدرب فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة كفر الشيخ، وعمرو الرفاعي مخرج مسرحية "الإشارات والتحولات" والحائزة على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي على مستوى هيئة قصور الثقافة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشهد مشروعات غير مسبوقة في مصر، وخلال سنوات تحول المشهد بمحافظات مصر وبكل القطاعات، لنهضة شاملة، ضمت مشروعات قومية عملاقة لا يمكن تحقيقها إلا بعد عشرات السنوات، وشهدت محافظة كفر الشيخ إنشاء مشروعات في وقت قصير كانت أحلام على مدار عشرات السنين، ونهضة شاملة، حولها الرئيس لواقع ملموس خلال سنوات قلائل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن في هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية، وترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وصححت المسار واستعادت الوطن، ودور كل مصري في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة المكائد والصعاب والمؤامرات، وستظل ثورة 30 يونيو المجيدة أيقونة الثورات العربية وعنواناً لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون التفرق والانقسام، بمساندة قواتهم المسلحة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، في استجابة طبيعية وشعبية خالصة لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع للتهديدات الإرهابية.

وعبر عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة تنعم دائماً بالأمن والسلام.

وطلب من أجهزة وأبناء كفر الشيخ الحفاظ على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.