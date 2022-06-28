 منظمة إغاثة: هناك 7.7 مليون شخص بجنوب السودان يحتاجون مساعدات إنسانية ملحة - بوابة الشروق
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منظمة إغاثة: هناك 7.7 مليون شخص بجنوب السودان يحتاجون مساعدات إنسانية ملحة

كيب تاون - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:39 م

تمتد أزمة الجوع الحالية في شرق إفريقيا بشكل كبير إلى جنوب السودان، حيث يوجد نحو 7.7 مليون شخص، أي نحو نصف عدد السكان، يحتاجون بشكل ملح إلى مساعدات إنسانية، بحسب ما أعلنته منظمة "كير" للإغاثة اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، اضطرت منظمات الإغاثة إلى وقف خدماتها بسبب نقص الموارد المالية.

وبحسب منظمة "كير"، فإن هناك حاليا نقصا بقيمة أكبر من 500 مليون يورو (530 مليون دولار) من أجل تقديم المساعدات الغذائية لجنوب السودان.

وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالفعل إلى وقف المساعدات الغذائية وقصر مساعداته على حالات الطوارئ والكوارث فقط. وقالت منظمة "كير" إن المنظمات الإنسانية مضطرة إلى "اتخاذ قرارات مستحيلة. حيث إن ليس كل شخص يحتاج إلى مساعدة سوف يتمكن من الحصول عليها".


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