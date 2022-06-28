أمريكا تنوي تعزيز التزامها العسكري طويل المدى في أوروبا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعتزم تعزيز تواجدها العسكري في أوروبا في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسوف تصدر غدا الأربعاء إعلانا محددا في هذا الشأن.

وسوف تتجاوز الالتزامات طويلة المدى للقوات البرية والبحرية والجوية الأمريكية فترة الأزمة الراهنة، وسوف تتضمن تمركز ست مدمرات في قاعدة روتا العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة بالقرب من كاديز في إسبانيا، بدلا من أربع مدمرات في الوقت الحالي.

وقبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، قال سوليفان إنه سيتم أيضا زيادة حجم القوات الأمريكية على الجناح الشرقي لحلف الناتو بهدف مجابهة تهديدات روسية أخطر وأقوى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتمركز حاليا أكثر من مئة ألف فرد من الجيش الأمريكي في أوروبا.