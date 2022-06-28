صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس تتضمن نجمي الوسط

كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، عن تفكير ليفربول ويوفنتوس في صفقة تبادلية خلال فترة الاتنقالات الصيفية المقبلة.

وقال الموقع أن ليفربول يدرس إجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس،، ينتقل من خلالها أدريان رابيو إلى الريدز، ونابي كيتا إلى فريق السيدة العجوز، يتبقى لكل لاعب مع ناديه عاما واحدا في عقده.

وتعد القيمة التسويقية لكل لاعب تبلغ حوالي 20 مليون يورو، لذا ستكون الصفقة التبادلية خيارا جيدا لكلا الناديين دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

وخاض كيتا 76 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه إليه من لايبزيج في 2018، بينما لعب رابيو 94 مباراة مع يوفنتوس، منذ انضمامه في صفقة انتقال مجانية من باريس سان جيرمان عام 2019.