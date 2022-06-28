تقرير: السجن 15 يوما لمعارض سياسي روسي

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن السياسي الروسي المعارض البارز إيليا ياشين يواجه الاحتجاز 15 يوما بعد اتهامه بعدم اتباع تعليمات ضابط شرطة.



ولم يتبين ماهية التعليمات التي لم يتبعها ياشين وأفضت إلى القبض عليه. وذكرت الصحفية إيرينا بابلويان، التي كانت تسير مع ياشين (38 عاما) قبل اعتقاله، إنه لم يمتثل لأوامر وجهها له ضابط شرطة.



وسرعان ما انتقد الحكم ياشين، الذي ينتقد حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أمد طويل وكذلك الغزو المستمر لأوكرانيا.



وكتب ياشين عبر تطبيق تليجرام اليوم: "أنا سياسي معارض، ونائب مستقل بالبرلمان، ومنتقد للرئيس بوتين ومعارض للحرب في أوكرانيا. إن القبض علي أداة لممارسة الضغط علي".



ووفقا لتقارير إعلامية، فقد جرى التحقيق مع ياشين في الربيع بزعم قيامه بتشويه سمعة الجيش الروسي خلال غزوه لأوكرانيا.