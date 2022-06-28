الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بمعدات لمواجهة التهديدات النووية والكيميائية

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أفاد بيان صحفي بأن المفوضية الأوروبية سوف تقدم لأوكرانيا معدات "لمواجهة مخاطر الصحة العامة مثل التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في البيان إن معدات طبية وملابس واقية ومعدات متخصصة "في طريقها لأوكرانيا".

وقال الناطق باسم المفوض بالاش أوجفاري للصحفيين في بروكسل إن "الاتحاد الأوروبي قدم 300 ألف سترة واقية متخصصة و5600 لتر من المطهرات و850 قطعة من المعدات من أجل عمليات التطهير".

وجاء في البيان أن المعدات الطبية المقدمة تشمل شاشات ومضخات محاليل وأجهزة تنفس بالإضافة إلى معدات وقاية للأطقم الطبية مثل الكمامات والقفازات.

وأضاف لينارتشيتش "عمال المستشفيات والقطاع الطبي في أوكرانيا يعملون تحت القصف ويجب أن نبذل ما في وسعنا لتوفير الوسائل الضرورية لإنقاذ حياتهم".

وأوضح البيان أن القيمة المالية الإجمالية للمعدات التي طلبتها الحكومة الأوكرانية، هي 3ر11 مليون يورو (12 مليون دولار).

وجاري توصيل المواد إلى أوكرانيا من مخزون الطوارئ الخاص بالاتحاد الأوروبي لدى رومانيا والمجر والسويد وألمانيا واليونان والدنمارك.