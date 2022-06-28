مرتضى عن التجديد لبن شرقي: يا جماهير الزمالك حافظوا على كرامة ناديكم!

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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالحفاظ على كرامة ناديهم من خلال عدم "التذلل" - على حد قوله – من أجل استجداء المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، فيما رفض اللاعب أكثر من مرة عرض تجديد عقده مع النادي.

وأشار رئيس الزمالك في فيديو عبر المركز الإعلامي للنادي: "اجتمعنا ببن شرقي وأيضا أوناجم.. وأبلغنا بن شرقي بشكل واضح أنه لا يريد البقاء في مصر".

وتابع: "يا جماهير الزمالك لا تقوموا بلي زراع ناديكم وإذلال كرامته من أجل لاعب".

وأضاف أنه يحترم رغبة اللاعب الذي اعترف بطموحه في الاحتراف بالدوري القطري أو التركي، رافضا الاستمرار في مصر.

وواصل: "بن شرقي على الأقل كان واضحا، بعكس آخرين مصريين صنعهم الزمالك والآن يتهربون من المباريات ويقولون أنهم سيصلون صلاة استخارة أو يطلبون تقديرا ماديا أعلى من أجل التجديد".

وأضاف أن بن شرقي محترف وخدم الزمالك طوال الفترة الماضية ويستحق التحية والتقدير.

واستطرد قائلا: "لا تحاسبونني على فشل لجنة سابقة كانت تعلم بنهاية عقده في عهدها ولم تحرك ساكنا".