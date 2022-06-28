5 أسباب تجعلك تشعر بالتوتر أثناء الإجازات أو عطلات نهاية الأسبوع

تعتبر العطلات عادة وقت الفرح والاحتفال، ولكن يمكن أن تكون هذه الفترة مرهقة لبعض الناس، وغالبًا ما يشار إلى الإجهاد أثناء العطلات باسم كآبة العطلة أو اكتئاب العطلة، وهذا عبارة عن شعور بالقلق والتوتر والحزن والوحدة والاكتئاب.

ووفقًا لمنظمة التحالف الوطني للأمراض العقلية، فإن الإجازات تؤدي إلى تفاقم حالة 64 % من الأشخاص المصابين بالفعل بمرض عقلي، مما يعني أنه حتى الأشخاص الذين يستمتعون بالعطلات يمكنهم تجربة كآبة العطلة، لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول أسباب وتأثيرات كآبة العطلات على الصحة.

قال الدكتور سامانثا دكتور الصحة النفسية والعلوم السلوكية، مستشفى فورتيس: "على الرغم من أنه من المفترض أن يكون وقتًا للمرح، إلا أن ضغوط العطلة يمكن أن تكون حافزًا لمعظم الناس، ويمكن أن يكون اكتئاب الأعياد بسبب ضغوط العمل والحياة أو الإفراط في الانغماس في الأطعمة أو المواد غير الصحية".

* 5 أسباب لحالة كآبة الأعياد:

1. محاولة اتباع تقاليد العيد

يربط الكثير من الناس الإجازات بالذكريات السعيدة والتجمعات الاجتماعية والطقوس، وهذه التوقعات يمكن أن تسبب القلق.

2. ضغط الأسرة

الإجازات هي الوقت الذي تقضيه مع العائلة، وإذا كنت فردًا من أفراد العائلة اعتاد قضاء بعض الوقت مع العائلة، فقد تكون العطلات مرهقة، وقد تجد نفسك تتعامل مع التزامات متعددة، وتنسيق الجداول الزمنية، والالتزام بتقاليد العطلات، ونتيجة لذلك سيكون يومك مرهقًا.

4. المشاكل المالية

الإجازات هي أيضًا وقت قد تشعر فيه بالقلق بشأن أموالك، فإذا كنت قد أنفقت بالفعل جزءًا كبيرًا من أموالك في بداية الشهر، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية.

5. الضغوط الاجتماعية

قد يؤدي الإفراط في الالتزام تجاه شخص ما ثم الفشل في الوفاء به إلى إرهاق نفسك، بالإضافة إلى ذلك يجب أيضا تجنب وجود توقعات غير واقعية لنفسك، حيث يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين إلى ضغوط العطلة.

* فيما يلي بعض علامات اكتئاب العطلة:

- تقلبات الوزن والشهية

-الإجهاد والقلق

-صعوبات في التفكير الإيجابي

-مشاكل في التركيز

-تغيرت أنماط النوم

-العصبية والانفعال

-الشعور بالوحدة والعزلة