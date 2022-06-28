بيلاروس تعلن سداد قيمة سنداتها الدولية بالروبل

أعلنت حكومة بيلاروس والبنك المركزي البيلاروسي قرارا مشتركا بسداد التزامات الدولة تجاه حملة سنداتها الدولية بالروبل البيلاروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية في بيلاروس على قناتها الرسمية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيلجرام إن هذا القرار جاء بسبب عدم قدرة وكلاء الدفع وغيرهم من الأطراف المشاركة في نظام التسوية الدولية على ضمان نقل الأموال إلى حملة السندات الدولية بالكامل وفي الوقت المقرر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الثلاثاء أنه سيتم تحديد قيمة مستحقات حملة السندات، وفقا لسعر صرف الروبل البيلاروسي أمام عملة السندات في يوم السداد.