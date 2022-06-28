أمين عام الناتو: الحلف لا يعتبر الصين خصمًا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الحلف لا يعتبر الصين خصمًا، ولكنه يشعر بالقلق إزاء علاقات بكين الوثيقة مع موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضاف ستولتنبرج على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد: ”لا نعتبر الصين خصمًا“، وفقا لوكالة رويترز.



وأوضح أن الصين ستصبح قريبًا أكبر اقتصاد في العالم، وحلف الأطلسي بحاجة للتواصل معها بشأن قضايا مثل تغير المناخ.



وأضاف: ”لكننا نشعر بخيبة أمل من حقيقة عدم إدانة الصين الغزو الروسي لأوكرانيا، وقيامها بنشر العديد من الروايات الكاذبة عن حلف شمال الأطلسي والغرب، ومن تقارب الصين وروسيا الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى“.



ويوم الأحد الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة واثقة من أن وثيقة الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستتضمن لهجة قوية بشأن الصين، مضيفًا أن المفاوضات حول كيفية الإشارة إلى بكين ما زالت جارية.